Из Константиновки увозят церковные колокола

В Константиновке Донецкой области проводят вынужденную эвакуацию церковного имущества. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Типичная Константиновка».
«На днях сняли и вывезли из города колокола Сретенского храма. Они считаются одними из лучших колоколов не только в Константиновке, но и во всей Донецкой области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это последние колокола, отлитые на Донецком металлургическом заводе до оккупации столицы шахтерского края.
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