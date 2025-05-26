Из Константиновки увозят церковные колокола

С храма в Константиновке снимают и увозят церковные колокола. Фото: Типичная Константиновка

В Константиновке Донецкой области проводят вынужденную эвакуацию церковного имущества. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Типичная Константиновка».

«На днях сняли и вывезли из города колокола Сретенского храма. Они считаются одними из лучших колоколов не только в Константиновке, но и во всей Донецкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это последние колокола, отлитые на Донецком металлургическом заводе до оккупации столицы шахтерского края.