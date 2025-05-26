ВС РФ продвинулись у Тихого и Старой Николаевки — DeepState

Продвижение ВС РФ на фронте. Фото: скриншот DeepState

Российские оккупационные войска добились тактического продвижения в районах Тихого и Старой Николаевки. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.



На Харьковском направлении, кроме продвижения вблизи Тихого, враг шесть раз атаковал позиции украинских сил в районах Волчанска, Строевки и Красного Первого.

Продвижение ВС РФ на фронте. Фото: скриншот DeepState

Также сообщается о десяти вражеских атаках в районе Старой Николаевки и на Торецком направлении — в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского.

Всего за сутки зафиксировано 180 боестолкновений по всей линии фронта.