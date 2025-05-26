У судей ВАКС обнаружили оборудование для слежки

В конце прошлой недели в жилых помещениях, связанных с работниками аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), было обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. Об этом сообщил официальный канал суда.



В ВАКС расценивают это как попытку повлиять на осуществление беспристрастного правосудия, что, по мнению суда, может быть связано с рассмотрением конкретных дел, находящихся в его производстве.



По факту вмешательства поданы обращения в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора. Возбуждены уголовные производства.



Суд напоминает, что согласно статье 6 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», вмешательство в правосудие и влияние на судей любыми способами, включая сбор или распространение информации с целью давления, являются противозаконными и влекут уголовную ответственность.