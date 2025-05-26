Житель Донетчины погиб от холода при попытке пересечь границу

Государственная пограничная служба Украины сообщила о гибели двух мужчин, тела которых были обнаружены на горном участке границы пограничниками Черновицкого отряда с разницей в несколько дней.
Погибшими оказались жители Львовской и Донецкой областей. По предварительным данным, оба пытались незаконно пересечь границу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало переохлаждение.
Госпогранслужба подчеркивает, что несмотря на конец весны, погодные условия в горах остаются суровыми, и попытки нелегального пересечения границы могут привести к трагическим последствиям.
Напомним, НАБУ и СБУ задержали депутата Закарпатского областного совета по фамилии Покорба за незаконную переправку через границу киевского застройщика Комарницкого.
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