Россия применяет дрон-перехватчик «Ёлка» против БПЛА

Российские военные уже применяют новый кинетический дрон-перехватчик «Ёлка» для уничтожения украинских беспилотников. Как сообщил специалист по связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов, аппарат самостоятельно обнаруживает вражеский БПЛА, наводится на него с помощью оптической системы и тараном сбивает цель.
На видео, опубликованном российскими военными, зафиксирован момент запуска «Ёлки» вдогонку дрону типа «Баба Яга». Через несколько секунд демонстрируется сбитая цель.
Согласно открытым характеристикам, дрон имеет следующие возможности:
По словам украинского военного специалиста, хотя аппарат выглядит простым в применении и эффективным, его массового использования на фронте пока не наблюдается.
«Решение на видео работает якобы идеально, и запуск очень простой. Но проходят месяцы, а на фронтах РФ мы его массово не видим. И слава богу, ведь такое вооружение может создать для нас серьезные проблемы», — подчеркивает эксперт.
Напомним, ранее российский FPV-дрон сбил украинский гексакоптер Vampire. Также оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте.
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