Россия применяет дрон-перехватчик «Ёлка» против БПЛА

Запуск «Ёлки» для перехвата беспилотника. Фото: кадр из видео

Российские военные уже применяют новый кинетический дрон-перехватчик «Ёлка» для уничтожения украинских беспилотников. Как сообщил специалист по связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов, аппарат самостоятельно обнаруживает вражеский БПЛА, наводится на него с помощью оптической системы и тараном сбивает цель.



На видео, опубликованном российскими военными, зафиксирован момент запуска «Ёлки» вдогонку дрону типа «Баба Яга». Через несколько секунд демонстрируется сбитая цель.

Согласно открытым характеристикам, дрон имеет следующие возможности:

Скорость: 220-250 км/ч

Радиус действия: 3-5 км

Высота поражения: до 1,5-2 км

Оснащен оптико-электронной головкой самонаведения с интегрированным модулем искусственного интеллекта

Работает полностью автономно

Имеет 4 тянущих двигателя, вмонтированные в заднюю часть крыла

По словам украинского военного специалиста, хотя аппарат выглядит простым в применении и эффективным, его массового использования на фронте пока не наблюдается.



«Решение на видео работает якобы идеально, и запуск очень простой. Но проходят месяцы, а на фронтах РФ мы его массово не видим. И слава богу, ведь такое вооружение может создать для нас серьезные проблемы», — подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее российский FPV-дрон сбил украинский гексакоптер Vampire. Также оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте.