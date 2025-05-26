Россия впервые за время войны применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ для удара по Харькову

Россия впервые за все время полномасштабного вторжения применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ для удара по Харькову. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, это новая и еще более коварная угроза, которая свидетельствует о попытке найти уязвимые места в обороне города.
«Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора», – отметил Терехов.
Напомним, что 23 мая дрон атаковал дом «исполняющего обязанности главы» оккупированного города Каменка-Днепровская Запорожской области Андрея Кононенко.