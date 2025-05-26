Россия впервые за время войны применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ для удара по Харькову

FPV-дрон российских оккупантов. Фото: Минобороны РФ

Россия впервые за все время полномасштабного вторжения применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ для удара по Харькову. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



По его словам, это новая и еще более коварная угроза, которая свидетельствует о попытке найти уязвимые места в обороне города.



«Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора», – отметил Терехов.

Напомним, что 23 мая дрон атаковал дом «исполняющего обязанности главы» оккупированного города Каменка-Днепровская Запорожской области Андрея Кононенко.