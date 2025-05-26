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Темпы атак РФ выросли: Покровское направление — под давлением

26 мая 2025, 17:17

Темпы атак РФ выросли: Покровское направление — под давлением

Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Россия пытается сохранить высокую интенсивность наступательных действий по всей линии фронта. Об этом сообщает аналитический проект DeepState со ссылкой на оперативные данные Генштаба ВСУ.

23 и 24 мая количество штурмовых атак со стороны РФ превышало 200 в сутки. Наиболее сложной остаётся Покровская дуга — там враг сосредотачивает основные силы и пытается развить успех в сторону Доброполья.

Только за 26 мая зафиксировано 45 атак на позиции ВСУ в 11 населённых пунктах, десять боестолкновений продолжаются. Под ударами российских управляемых авиабомб (КАБов) оказался населённый пункт Новоторецкое.

Также сохраняется активность на участках:

  • Курском
  • Новопавловском
  • Лиманском
  • Торецком

На этом фоне Приднепровское, Гуляйпольское и Ореховское направления выглядят относительно спокойно. По данным DeepState, с марта 2025 года РФ нарастила темпы атак — среднесуточный показатель вырос на 41%.

С марта 2025 года РФ нарастила темпы атак — среднесуточный показатель вырос на 41%. Фото: DeepState

После краткой паузы в феврале противник вернулся к активным наступательным действиям и пытается изматывать оборону Украины постоянным давлением.

Ранее российские оккупационные войска добились тактического продвижения в районах Тихого и Старой Николаевки.

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