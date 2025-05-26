ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем

Точный сброс по ЗРК РФ. Фото: кадр из видео

В районе временно оккупированного Мелитополя украинский дрон атаковал российский зенитный ракетный комплекс «Тор». Видео, опубликованное Telegram-каналом RST, зафиксировало точный сброс боеприпаса с дрона типа «Баба Яга» — и поражение цели.



На кадрах видно, как гусеничная машина с характерной РЛС-антенной на крыше пытается уйти с позиции, но получает прямое попадание. По внешним признакам, речь идёт о ЗРК «Тор-М2», предназначенном для защиты войск от воздушных угроз.



По данным Генштаба ВСУ за последние сутки: ликвидировано около 1000 оккупантов, а также уничтожено 4 танка, 8 ББМ, 51 артиллерийская система, 1 РСЗО и 2 средства ПВО.

Ранее экипаж истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ с помощью высокоточных боеприпасов AASM HAMMER уничтожил место сосредоточения российских войск в селе Козинка Белгородской области.