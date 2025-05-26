Некоторые западные и украинские издания сегодня сообщили, что Россия передислоцировала 50 тысяч военнослужащих из Курской области на Харьковское направление — это якобы свидетельствует о возможной попытке наступления. Об этом, в частности, написало издание The Military Watch Magazine.

В то же время, по словам основателя и руководителя расследовательской группы CIT (Conflict Intelligence Team) Руслана Левиева, к информации о переброске большой группы российских войск и тем более о возможном наступлении РФ на Харьковском направлении следует относиться очень скептически.

«Мы не понимаем, откуда такие заявления и данные берутся. Потому что мы со своей стороны какой-то большой переброски войск не заметили. Возможно, здесь речь идет про те войска, которые являются частью группировки войск "Север", которые участвовали в боях за Курскую область, освобождали ее. И раз они там остались, то вот оно и скопление. Может быть в этом дело», — сказал он.

Он отметил, что, судя по всему, всё началось с комментариев начальника 13 бригады оперативного назначения «Хартия» украинской армии, который дал интервью «Суспiльне», и с заголовка о якобы предстоящем большом наступлении россиян на Харьковском и Сумском направлении.

Аналитики Deepstate, со своей стороны, отмечают, что никаких изменений на этом направлении не заметили. Они поговорили с бойцами 13 бригады «Хартия», которые тоже говорят, что ничего не менялось на этом направлении.

«Пополнение сил российских там идет, но это пополнение подразделений, которые в результате боев понесли потери и теперь просто нуждаются в дополнительных ресурсах», — отметил Левиев.

Справка:

The Military Watch Magazine – это англоязычное онлайн-издание, специализирующееся на анализе военных вопросов.

Журнал не является официальным военным источником или академической публикацией.