В России после атаки дронов полностью приостановил работу химкомбинат: произошла утечка азотной кислоты

Последствия атаки БПЛА на химкомбинат «Азот» в Тульской области РФ. Фото: кадр из видео

24 мая после атаки БПЛА полностью приостановил свою работу химкомбинат «Азот» в городе Новомосковск Тульской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Беспилотники попали по предприятию, в результате чего загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цеху №4. Повреждены также две цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой. Из одной из них азотная кислота вытекла на землю. Возобновил ли завод работу сейчас – неизвестно.



Химкомбинат «Азот» является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон, метанол. С 2002 года НАК «Азот» входит в состав холдинга «Еврохим».



Согласно открытым данным, азотная кислота активно используется при производстве взрывчатых веществ. Она является одним из ключевых компонентов в химии взрывчатки.

Напомним, что 25 мая беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России, в результате чего поврежден цех предприятия.