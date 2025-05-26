ВСУ на подступах к укреплениям уничтожили танки и БМП российской армии на Новопавловском направлении

Уничтоженный российский танк на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады ВСУ уничтожили российские танки и БМП на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Бронетехнику россиян уничтожили еще на подступах к украинским оборонным укреплениям.



«Оккупанты могут десятками гнать свои танки, БМП и ББМ на штурм позиций наших защитников. Однако результат не изменится и всегда одинаковый – уничтоженная техника и сорванные планы врага», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что 25 мая беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России, в результате чего поврежден цех предприятия.