На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»

ФСБ задержала жителя оккупированного города Сорокино Луганской области. Об этом стало известно из сообщения местного пророссийского издания «ЛИЦ» со ссылкой на так называемое «Управление ФСБ по ЛНР».



Оккупанты заявили, что мужичина якобы «в целях оказания помощи «Азову», используя мобильное приложение одного из украинских банков, переводил деньги на расчетный счет фонда, который обеспечивает деятельность бригады».

Напомним, что ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка, ее подозревают «в финансировании ВСУ».