Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»

26 мая 2025, 21:39

На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»

ФСБ задержала жителя оккупированного города Сорокино Луганской области. Об этом стало известно из сообщения местного пророссийского издания «ЛИЦ» со ссылкой на так называемое «Управление ФСБ по ЛНР».

Оккупанты заявили, что мужичина якобы «в целях оказания помощи «Азову», используя мобильное приложение одного из украинских банков, переводил деньги на расчетный счет фонда, который обеспечивает деятельность бригады».

Напомним, что ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка, ее подозревают «в финансировании ВСУ».

ТЕГИ

Места
Сорокино
Организации
Фсб Азов
Прочее
Война Финансирование Оккупация Задержание
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
17:47
ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
13:29
Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области
22:27
Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
18:04
Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
13:08
Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок
23:22
Главное за день: Начался обмен пленными. Оккупанты ограничили права херсонцев на имущество
22:06
В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой
21:33
«ДНР» завила о налете беспилотников на Макеевку прошлой ночью
19:08
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
18:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:38
В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть
16:37
Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость
15:20
Захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
все новости
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
20:31
ВСУ на подступах к укреплениям уничтожили танки и БМП российской армии на Новопавловском направлении
19:43
В России после атаки дронов полностью приостановил работу химкомбинат: произошла утечка азотной кислоты
19:15
Россия распространяет фейк о «складах боеприпасов в многоэтажках» Краматорска. Что известно
18:49
Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по РФ
18:07
Военные аналитики не подтверждают подготовку наступления россиян на Харьковском направлении
18:01
«На кону важные цели для РФ – Константиновка и Покровск»: вблизи поселка Заря тяжелая ситуация для ВСУ – DeepState
17:47
ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
17:24
Беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России: поврежден цех предприятия
17:17
Темпы атак РФ выросли: Покровское направление — под давлением
16:57
Россия впервые за время войны применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ для удара по Харькову
15:32
Россия применяет дрон-перехватчик «Ёлка» против БПЛА
14:54
Почти 50 тысяч российских военных перебросили из Курской области на Харьковское направление — СМИ
14:00
Житель Донетчины погиб от холода при попытке пересечь границу
13:40
У судей ВАКС обнаружили оборудование для слежки
13:29
Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области
12:59
ВС РФ продвинулись у Тихого и Старой Николаевки — DeepState
12:36
Из Константиновки увозят церковные колокола
12:00
РФ всё чаще использует срочников для сбития БПЛА
11:57
В Ивановской области РФ дроны повредили склад химзавода
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный российский танк на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ на подступах к укреплениям уничтожили танки и БМП российской армии на Новопавловском направлении
26 мая, 20:31
Последствия атаки БПЛА на химкомбинат «Азот» в Тульской области РФ. Фото: кадр из видео В России после атаки дронов полностью приостановил работу химкомбинат: произошла утечка азотной кислоты
26 мая, 19:43
Точный сброс по ЗРК РФ. Фото: кадр из видео ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
26 мая, 17:47
Тула во время атаки БПЛА. Фото: кадр из видео Беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России: поврежден цех предприятия
26 мая, 17:24
Запуск «Ёлки» для перехвата беспилотника. Фото: кадр из видео Россия применяет дрон-перехватчик «Ёлка» против БПЛА
26 мая, 15:32
Удар по позициям ВС РФ в Белгородской области. Фото: кадр из видео ВСУ нанесли удар МиГ-29 по войскам РФ в Козинке
26 мая, 10:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор