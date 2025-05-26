ВСУ за два дня отбили три штурма на отрезке Новопавловского направления: войска РФ использовали уловки

Уничтоженная российская техника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

23-24 мая войска России предприняли попытки штурмов позиций в зоне боевой ответственности 31-й механизированной бригады ВСУ на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Первые попытки штурма украинских позиций ВС РФ, применив дымовую завесу, предприняли вечером 23 мая по направлению сел Старомайорское-Ровнополь-Зеленое Поле. Всю технику – пять ББМ – обнаружили на дальних подступах к передовым позициям и уничтожили.



Россияне уже на следующий день по тому же маршруту начали двигаться в направлении украинских позиций. Но на этот раз применили грузовую колесную технику с решетками. Эту технику бойцы 31-й ОМБр также обнаружили и уничтожили.



«Вечером того же дня враг решил прибегнуть к уловкам. Применив дымовую завесу на одном направлении, двинулся к нашим позициям с другого – Нескучное-Ровнополь-Зеленое Поле. Но всю технику – комбинированную бронетехнику и колесную грузовую – снова обнаружили на дальних рубежах и в результате боевого поражения уничтожили. Вражеская пехота, которой после этого удалось остаться в живых, убежала», – рассказали в бригаде.

Напомним, что ВСУ на подступах к укреплениям уничтожили танки и БМП российской армии на Новопавловском направлении.