В захваченном Мариуполе распиливают на металлолом машиностроительного гиганта «Азовмаш»: в горсовете рассказали, что известно

Поврежденный завод «Азовмаш» в оккупированном Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет в Телеграм

В оккупированном Мариуполе вместо обещанного «возрождения» местных заводов идет их распил на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Среди них – машиностроительный гигант «Азовмаш». В 2022 году российские оккупанты говорили о его возрождении, создании индустриального парка, запуске производства продукции едва ли не от самого «Ростеха» уже в 2024 году. Однако реальных работ нет.



«Более того за эти годы они так и не смогли определить статус предприятия – относится ли оно к так называемой «ДНР», или к федеральной собственности. Без этого какие-либо инвестиционные планы зависают в воздухе. И пока вопрос стоит на стопе, металл завода активно распиливается среди своих «бандитов». Даже пророссийские паблики вынуждены признать очевидное. Их выводы красноречиво свидетельствуют: «Азовмаш» уничтожен, разграблен вследствие боевых действий или настолько устарел, что его восстановление неинтересно даже потенциальным инвесторам. Так называемая «ДНР» тянет одеяло на себя, торгуясь с Москвой, чтобы оставить «Азовмаш» в своей юрисдикции, имея собственные интересы по его дальнейшему разграблению», – рассказали в мэрии.

Напомним, что на Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"».