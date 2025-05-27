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ПВО Украины сбила 43 «Шахеда» при ночной атаке РФ

27 мая 2025, 09:23

ПВО Украины сбила 43 «Шахеда» при ночной атаке РФ

ЗРК среднего радиуса действия MIM-23 Hawk. Фото: ВС ВСУ ЗРК среднего радиуса действия MIM-23 Hawk. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 27 мая Россия атаковала Украину 60 ударными БПЛА — в основном типа «Шахед», а также беспилотниками-имитаторами различных типов. Атака началась около 23:50 26 мая и продолжалась до утра.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 удалось уничтожить 43 вражеских БПЛА:

  • 35 — сбиты средствами огневого поражения
  • 8 — подавлены или потеряны из-за работы РЭБ

Оборону обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противобеспилотной борьбы.



Несмотря на успех ПВО, зафиксированы попадания в 9 локациях, ещё в 3 местах были обнаружены обломки сбитых дронов.

Ранее беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России, повредив цех предприятия.

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