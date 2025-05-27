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Россия 22 раза обстреляла Донетчину: есть погибший и раненые

27 мая 2025, 10:40

Россия 22 раза обстреляла Донетчину: есть погибший и раненые

Результат обстрелов ВС РФ. Фото: Донецкая ОВА Результат обстрелов ВС РФ. Фото: Донецкая ОВА

В течение суток российские войска 22 раза обстреляли населённые пункты Донецкой области, сообщает начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Три района Донецкой области пострадали в результате российских атак.

Покровский район:

  • В Доброполье повреждены 2 частных дома, склад, автомобиль и техника.
  • В Покровске ранены двое мирных жителей.

Краматорский район:

  • В Лимане повреждена линия электропередач.
  • В Заречном — 2 частных дома.
  • В Краматорске повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, инфраструктурный объект и 4 автомобиля.
  • В Весёлой Горе (Новодонецкая громада) повреждён склад.
  • В Константиновке повреждены складское помещение, предприятие, инфраструктурный объект и грузовик.
  • В Иванополье — 9 частных домов и детская площадка.
  • В Роскошном (Ильиновская громада) погиб один человек, повреждено авто.

Бахмутский район:

  • В Северске повреждены 8 частных домов.

За сутки эвакуированы 149 человек, в том числе 32 ребёнка. Обстрелы наносят значительный урон гражданской инфраструктуре региона. Власти продолжают эвакуационные мероприятия и восстановительные работы.

 

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