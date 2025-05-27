Россия 22 раза обстреляла Донетчину: есть погибший и раненые

Результат обстрелов ВС РФ. Фото: Донецкая ОВА

В течение суток российские войска 22 раза обстреляли населённые пункты Донецкой области, сообщает начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.



Три района Донецкой области пострадали в результате российских атак.

Покровский район:

В Доброполье повреждены 2 частных дома, склад, автомобиль и техника.

В Покровске ранены двое мирных жителей.

Краматорский район:

В Лимане повреждена линия электропередач.

В Заречном — 2 частных дома.

В Краматорске повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, инфраструктурный объект и 4 автомобиля.

В Весёлой Горе (Новодонецкая громада) повреждён склад.

В Константиновке повреждены складское помещение, предприятие, инфраструктурный объект и грузовик.

В Иванополье — 9 частных домов и детская площадка.

В Роскошном (Ильиновская громада) погиб один человек, повреждено авто.

Бахмутский район:

В Северске повреждены 8 частных домов.

За сутки эвакуированы 149 человек, в том числе 32 ребёнка. Обстрелы наносят значительный урон гражданской инфраструктуре региона. Власти продолжают эвакуационные мероприятия и восстановительные работы.