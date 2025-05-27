Россия 22 раза обстреляла Донетчину: есть погибший и раненые

В течение суток российские войска 22 раза обстреляли населённые пункты Донецкой области, сообщает начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Три района Донецкой области пострадали в результате российских атак.
Покровский район:
Краматорский район:
Бахмутский район:
За сутки эвакуированы 149 человек, в том числе 32 ребёнка. Обстрелы наносят значительный урон гражданской инфраструктуре региона. Власти продолжают эвакуационные мероприятия и восстановительные работы.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях