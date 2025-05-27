Минобороны допустило к использованию «антидроновый пистолет»

Антидроновый пистолет. Фото: Минобороны Украины

Минобороны Украины допустило к использованию украинский «антидроновый пистолет». Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.



Средство радиоэлектронной борьбы было официально кодифицировано — теперь его можно централизованно поставлять в войска. Оно предназначено для индивидуального применения против вражеских беспилотников.



Устройство создаёт электромагнитные помехи, блокируя каналы управления и видеосигналы дронов. Благодаря этому БПЛА теряет связь с оператором и теряет эффективность или падает.



Пистолет украинского производства весит чуть более 1 кг, имеет компактные размеры и выполнен в монолитном формфакторе, что делает его удобным в боевых условиях.



По сути, это портативное средство РЭБ, которое усиливает индивидуальную защиту бойцов от вражеских дронов, включая «Шахеды», FPV и разведывательные модели.

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