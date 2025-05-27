Канцлер и вице-канцлер ФРГ сделали противоречивые заявления о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Фото: Bild

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал новое заявление относительно снятия западными странами ограничений на дальность действия оружия для Украины.

Он сказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия было принято еще несколько месяцев назад.

Мерц утверждает, что страны, вводившие ограничения по дальнобойности, «давно отказались от этих условий».

«Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад — а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ», — сказал Мерц на пресс-конференции.

В то же время вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что нет никаких новых договоренностей относительно дальних ударов по России западным оружием.

«Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по России», — заявил на пресс-конференции в понедельник, 27 мая, Ларс Клингбайль, сообщает немецкий телеканал N-tv.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль. Фото: ZDF

«Что касается дальности [ударов], я хотел бы сказать, что нет никакого нового соглашения, выходящего за рамки того, что сделал предыдущий кабинет", – сказал Клингбайль.

Журналисты предполагают, что Мерц не согласовывал свое предыдущее заявление с вице-канцлером.

Действующий глава правительства представляет консервативную партию ХДС, тем временем Клингбайль принадлежит к социал-демократам. Из той же политической силы был предыдущий канцлер Олаф Шольц, который последовательно выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.