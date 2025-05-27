Москва передаст Киеву меморандум с предложениями об окончании войны

Спикер российского МИД Мария Захарова. Фото: ТАСС

Россия продолжает работу над проектом меморандума по ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Махачкале, передает Интерфакс.

Меморандум будет содержать предложения по урегулированию конфликта с Украиной, в котором будут обозначены принципы, условия прекращения огня и возможные сроки завершения боевых действий

По словам Захаровой, как только меморандум будет подготовлен, он будет передан в Киев.

«Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа», — подчеркнула представитель российского МИДа.