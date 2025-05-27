Россия усилила обстрелы Украины в ответ на предложение о перемирии — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: hromadske

Украина полностью готова к перемирию, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в интервью азербайджанскому изданию Haqqin.

«Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне. Они должны сказать: „Да!“», — сказал он.

Однако в ответ Россия только усилила обстрелы Украины, подчеркнул глава украинского МИД.

«Мы предлагаем мир, а они отвечают ракетами. С нашей стороны проблем нет. Мы готовы к 30/60/90-дневному заключению перемирия. Сколько угодно», — сказал Сибига.

Напомним, войска РФ 25 и 26 мая запускали по Украине рекордное число дронов — около 300 единовременно.