ВСУ накрыли кассетным ударом оккупантов в глубоком тылу

Удар по скоплению оккупантов. Фото: кадр из видео

Вооружённые силы Украины нанесли точный удар кассетными боеприпасами по скоплению личного состава и техники оккупантов в глубоком тылу. Видео опубликовал 14-й отдельный полк беспилотной авиации.

На кадрах видно, как группа российских военных и техника собрались в поле. Спустя несколько мгновений по ним наносится массированный удар — с характерным рассеиванием боеприпасов, что указывает на применение кассетного снаряда.

«Враг нагло чувствовал себя в глубоком тылу, но недолго — совместная операция операторов аэроразведки 14-го полка и подразделения реактивной артиллерии быстро вернула его к реальности», — говорится в сообщении.

По данным с видео, удар, вероятно, задел и вражеских операторов дронов, которые запускали БПЛА из машин, припаркованных в эпицентре удара.

Этот эпизод подтверждает эффективность взаимодействия украинской аэроразведки и артиллерии даже в глубоком тылу противника.

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