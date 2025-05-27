Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА

В Сумской области российские военные захватили 4 населенных пункта — Новенькое и Басовку Юнаковской громады, Веселовку и Журавку Хотинской громады.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.
«На сегодняшний день под контролем противника в Сумской области находятся Новенькое и Басовка Юнаковской громады, Веселовка и Журавка Хотинской громады», — написал он в соцсети.
Григоров отметил, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.
«Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой “буферной зоны”. Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады», — добавил он.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях