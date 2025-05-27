«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован

Виталий Гура уволен за «недостойное поведение». Фото: Meduza

«Губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо написал в телеграм-канале 27 мая, что «отрешил от должности» главу «администрации» Новой Каховки Виталия Гуру.

«Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на мемориале памяти Великой Отечественной войны», — сообщил Сальдо.

По его словам, временно исполняющей обязанности главы Новой Каховки стала Елена Болотняя.

Первые сообщения о том, что Виталий Гура уволен, появились 20 мая. Российские и украинские СМИ тогда писали, что Гура подал заявление о том, что складывает полномочия по собственному желанию.

Виталий Гура — украинец, который после полномасштабного вторжения войск РФ начал сотрудничать с российскими властями.

В конце апреля 2025-го стало известно, что Гуру арестовали — после того, как в сети появилось видео, где он смеется и матерится на фоне советского военного памятника.