Российская армия FPV-дронами атаковала Славянск: от фронта до города более 20 километров

Дым после удара по Славянску. Фото: Славянская городская военная администрация

27 мая в течение дня российские оккупанты FPV-дронами атаковали город Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Зафиксировали попадание в троллейбусное управление и промышленную зону. На данный момент – без пострадавших.



Согласно данным на карте проекта DeepState, расстояние от фронта до города более 20 километров.

Напомним, что в ГВА рассказали о состоянии семьи с ребенком, которая пострадала в результате российского удара по Краматорску в ночь на 27 мая.