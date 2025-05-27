Российские военные с дрона сбросили взрывчатку на коммунальщиков в Херсоне: пострадали шесть человек

Последствия атаки на коммунальщиков в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА

Утром 27 мая российские оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль бригады КП «Парки Херсона» в Корабельном районе Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.



Коммунальщики отправлялась на ликвидацию последствий обстрелов в городе. Они должны были закрывать ОСБ-плитами выбитые окна.



В результате атаки пострадали женщины 44 и 61 года и мужчины, 43, 49, 58 и 67 лет. У всех диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. Они находятся в больнице.

Напомним, что в ГВА рассказали о состоянии семьи с ребенком, которая пострадала в результате российского удара по Краматорску в ночь на 27 мая.