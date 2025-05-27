Армия РФ активизировалась на Краматорском направлении: в ВСУ назвали следующую цель россиян

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: карта DeepState

Пришло в движение Краматорское направление. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, речь идет о штурмовых действиях в городе Часов Яр.



«Сегодня враг пытался проводить механизированный штурм. Сейчас информация уточняется, сколько там врага уничтожено. Однако можно сказать, что эти штурмовые действия потерпели неудачу», – рассказал Запорожец.



Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что прошел уже период времени, за который российские войска накопили какие-то резервы, в том числе технику.



«Она потихоньку начинает проявляться на этом направлении. Количество штурмов ожидаемо растет, ведь враг имеет успех и на Торецком направлении. И эти направления взаимосвязаны, потому что следующей целью для врага однозначно является Константиновка», – добавил он.

Напомним, что ВСУ за два дня отбили три штурма на отрезке Новопавловского направления, войска РФ использовали уловки.