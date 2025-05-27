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Обмен «1000 на 1000»: из российского плена вернулись 11 жителей Луганщины, также известно о военном из Донетчины

27 мая 2025, 21:47

Обмен «1000 на 1000»: из российского плена вернулись 11 жителей Луганщины, также известно о военном из Донетчины

Освобожденные украинцы в рамках обменна пленными в формате «1000 на 1000». Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Освобожденные украинцы в рамках обменна пленными в формате «1000 на 1000». Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

23-25 мая в рамках масштабного обмена пленным между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» из российского плена вернулись 11 жителей Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, вопросами девяти освобожденных будут заниматься военные администрации населенных пунктов региона – их громады.

«Еще двое – жители территорий, захваченных в 2014 году», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Также, как сообщают коллеги и знакомые, освобожден житель Донецкой области и украинский военный Сергей Несвит. В плену он провел три года. Несвит является преподавателем кафедры украинской литературы в Донецком национальном университете имени Василия Стуса, который релоцирован в Винницу.

Напомним, что в первый день обмена Украина вернула из плена 390 людей, во второй – 307 и в третий – 303. Среди освобожденных есть и гражданские.

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