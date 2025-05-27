Новым главным тренером «Шахтера» стал Арда Туран. Что известно о турецком специалисте

Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран. Фото: ФК «Шахтер»

38-летний турецкий специалист Арда Туран стал новым главным тренером ФК «Шахтер». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер».



Соглашение с Тураном рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39 наставником в истории донецкого клуба.



По его словам, он гордится тем, что присоединился к «Шахтеру» – большому клубу с богатой историей и великими традициями.



«Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов из-за нашей игры. Мы имеем большое желание добывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах», – сказал Туран.



Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин отметил, что Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в очень конкурентном турецком чемпионате.



«Как игрок он настоящая легенда европейского футбола. И я верю, что вместе с «Шахтером» он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, что принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене», – добавил генеральный директор клуба.



Кто такой Арда Туран: Новый главный тренер «Шахтера» родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Как футболист является воспитанником стамбульского «Галатасарая».



Играл на позиции полузащитника. Выступал за турецкие «Галатасарай», «Манисаспор» и «Истанбул Башакшехир», испанские «Атлетико» и «Барселону». Четыре раза признавался лучшим игроком года в Турции (2008, 2009, 2014, 2015). Чемпион Турции (2008), обладатель Кубка Турции (2005) и Суперкубка Турции (2008), чемпион Испании (2014, 2016), обладатель Кубка Испании (2013, 2016, 2017), Суперкубка Испании (2014, 2016), победитель Лиги Европы УЕФА (2012) и Суперкубка УЕФА (2012).



За национальную сборную Турции провел 100 матчей и забил 16 голова. Участник чемпионата Европы – 2008 (третье место) и чемпионата Европы – 2016. В сентябре 2022 года объявил о завершении карьеры футболиста.



Путь тренера начал 14 апреля 2023 года, возглавив клуб Первой лиги Турции «Эюпспор» из Стамбула. По итогам сезона-2023/24 привел команду к победе в турнире и вывел ее в турецкую Суперлигу. В сезоне-2024/25 вместе с «Эюпспором» занял шестое место в чемпионате Турции. Как главный тренер провел 84 матча.

Напомним, что 14 мая «Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и в 15-й раз завоевал Кубок Украины