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Россия очень быстро восполняет потери на Лиманском направлении: укомплектованность ее подразделений – до 90% – ВСУ

27 мая 2025, 23:06

Россия очень быстро восполняет потери на Лиманском направлении: укомплектованность ее подразделений – до 90% – ВСУ

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска продолжают постоянное давление на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 66-й механизированной бригады ВСУ.

Значительный акцент этого давления приходится на полосу ответственности 66-й ОМБр. Укомплектованность российских подразделений составляет 70%-90%.

«Вражеское нашествие в нашей полосе продолжается уже целый год, но даже после затяжных и изнурительных боев укомплектованность вражеских подразделений существенна. Противник применяет все новые и новые силы, очень быстро восполняя свои огромные потери. Темпы этого пополнения говорят о приоритетности направления для российского командования», – отметили в бригаде.

Напомним, что армия РФ активизировалась на Краматорском направлении, следующая цель россиян – город Константиновка.

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