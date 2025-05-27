Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию

Политика



Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия было принято еще несколько месяцев назад. В то же время вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что нет никаких новых договоренностей относительно дальних ударов по России западным оружием.



Общество



«Я не хочу говорить о ненависти. Её и так очень много в нашей жизни. Говорить, как меня лупили по спине и били по лицу палкой? Зачем? Я человек верующий и хочу говорить о позитивных вещах», — так начинает свой рассказ Роман Рузавин, прокурор из Луганска. В российском плену он был 3 года 1 месяц и 5 дней. На родной земле украинский защитник оказался только 6 мая 2025 года. В своем обмене он был самым старшим. «Новости Донбасса» рассказывают историю украинца.



Глава «администрации» Новой Каховки Виталия Гуру отстранен от должности и арестован. «Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на мемориале памяти Великой Отечественной войны», — сообщил «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. Временно исполняющей обязанности главы Новой Каховки стала Елена Болотняя.



Россия строит линии электропередачи на оккупированной части Украины, чтобы, предположительно, подключить к своей энергосистеме Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на доклад Greenpeace.



Боевые действия



В результате удара дронами Славянск частично остался без электроснабжения, пострадал один человек. В результате ночной атаки на Краматорск пострадали четверо мирных жителей, включая 6-летнюю девочку. Повреждены 13 частных и многоэтажных домов и автомобили. Российские военные с дрона сбросили взрывчатку на коммунальщиков в Херсоне, пострадали шесть человек.



В Сумской области российские военные захватили 4 населенных пункта — Новенькое и Басовку Юнаковской громады, Веселовку и Журавку Хотинской громады.