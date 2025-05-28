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Ночью россияне обстреляли Константиновку: местные сообщают о пожаре и разрушениях

28 мая 2025, 09:10

Ночью россияне обстреляли Константиновку: местные сообщают о пожаре и разрушениях

Константиновка попала под российский обстрел в ночь на 28 мая. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram Константиновка попала под российский обстрел в ночь на 28 мая. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram

Российские оккупационные войска в ночь на 28 мая несколько раз подвергли обстрелу город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщает канал «Типичная Константиновка».

«Оккупанты неоднократно обстреляли город. Пострадала левобережная часть, возник пожар в квартире по улице Космонавтов», — говорится в сообщении. 

Также отмечается, что в результате обстрелов окончательно разрушен детский сад, разбиты и пострадали фасады соседних домов. 

К этому часу нет информации о пострадавших людях.

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