Ночью россияне обстреляли Константиновку: местные сообщают о пожаре и разрушениях

Российские оккупационные войска в ночь на 28 мая несколько раз подвергли обстрелу город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщает канал «Типичная Константиновка».
«Оккупанты неоднократно обстреляли город. Пострадала левобережная часть, возник пожар в квартире по улице Космонавтов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате обстрелов окончательно разрушен детский сад, разбиты и пострадали фасады соседних домов.
К этому часу нет информации о пострадавших людях.
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