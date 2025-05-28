Ночью Славянск атаковали ударные дроны: поврежден педагогический лицей — ГВА

Ударные беспилотники ночью атаковали Славянск. Иллюстративное фото

В ночь на 28 мая город Славянск Донецкой области подвергся очередной атаке дронов-камикадзе типа «Шахед». Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«Четыре беспилотника. Разные районы Славянска. Больше всего досталось нашему педагогическому лицею. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил Лях.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в ночь на 28 мая несколько раз подвергли обстрелу город Константиновка Донецкой области. Местные жители сообщили о пожаре и разрушениях.