За сутки войска РФ 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: ранены люди, разрушены дома

Педагогический лицей в Славянске был атакован ударным беспилотником в ночь на 28 мая. Фото: ОВА

В течение минувших суток российские оккупационные войска 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 28 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Покровске ранены 4 человека. В Мирнограде повреждено здание. В Нововодяном Белозерской громады ранены 2 человека.

Краматорский район. В Лимане повреждены 3 авто и 2 инфраструктурных объекта; в Заречном ранен человек, поврежден дом. В Славянске повреждены 2 админздания и частные дома. В Андреевке повреждены дом и авто. В Дружковке повреждены депо, котельная, служебные помещения, 4 многоэтажки и 2 авто. В Константиновке повреждены 7 многоэтажек, 2 магазина, админздание, автостоянка, линии электросетей и теплосети, производственный цех, 2 склада, 5 тракторов; в Нововодмитровке и Белокузьминовке повреждено по одному дому. В Долгой Балке Ильиновской громады поврежден дом.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 многоэтажки и 4 частных дома.

С прифронтовых территорий эвакуировано 144 человека, в том числе 43 ребенка, отметил начальник ОВА.