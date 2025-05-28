ВСУ отбросили российскую армию на четыре километра вблизи Константиновки – Зеленский

Ситуация вблизи Константиновки. Фото: карта DeepState

У Украины были проблемы на Покровском направлении и вблизи города Константиновка Донецкой области. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



Однако, по его словам, там были и успешные бои.



«За последние двое суток мы их «оттолкнули» на четыре километра вблизи Константиновки. Они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перекинуть все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск», – отметил президент.

Напомним, что армия РФ активизировалась на Краматорском направлении, следующая цель россиян – город Константиновка.