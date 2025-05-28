Россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами — Воздушные силы

Российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами, пострадали 15 человек.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 28 мая по Украине было выпущено 5 баллистических ракет «Искандер», управляемая ракета X59/69 и 88 беспилотников. Средства ПВО сбили 71 дрон.

Издание «Суспiльне» пишет, что в результате ночных атак пострадали 15 человек в разных регионах Украины:

Напомним, восемь человек пострадали из-за атаки дронов в Харьковской области, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Взрывы произошли в том числе в Харькове.