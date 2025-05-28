Лавров: «В ближайшее время объявят о новом раунде переговоров России и Украины»

В ближайшее время объявят о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом во время Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, 16 мая на переговорах в Стамбуле российская сторона настаивала на отмене «дискриминационных законов в Украине».
«И будет продолжать это делать в следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», – сказал он.
Напомним, что РФ обещала передать Украине проект урегулирования войны после обмена пленными в формате «1000 на 1000».