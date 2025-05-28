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Россия накопила более 50 тысяч военных на Сумском направлении: Зеленский назвал цели оккупантов

28 мая 2025, 12:03

Россия накопила более 50 тысяч военных на Сумском направлении: Зеленский назвал цели оккупантов

Российский оккупант. Фото: Минобороны РФ Российский оккупант. Фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты накапливают войска на Сумском направлении. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».

По его словам, там ВС РФ накопили более 50 тысяч военных.

«Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Самые большие и сильные российские войска находятся сейчас на Курском направлении. Для выталкивания наших войск из Курской области и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумскую область. Для строительства этой «буферной зоны», которую они так называют, на 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так», – заявил президент.

Напомним, что ВСУ отбросили российскую армию на четыре километра вблизи города Константиновка Донецкой области.

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