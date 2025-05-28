Донецкий центр занятости: переучиваются на кондитеров, психологов, саперов, педагогов

На протяжении 2024 и за неполных 5 месяцев 2025 года ваучеры на обучение получили 1368 человек в Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Донецком областном центре занятости.

Украинцы могут получить ваучеры от государства с возможностью один раз бесплатно или с частичной оплатой обучиться новой профессии. Это дает возможность повысить собственную конкурентность на рынке труда.

В ответ на запрос «Новостей Донбасса» в центре занятости сообщили, что за 2024 год предоставили 848 ваучера. Завершили обучение 565 человек и трудоустроены 543 человека.

С начала 2025 года ваучер получили 520 человек, из них завершили обучение 223 человека и трудоустроены 218 человек. То есть желающих переучиться на новую профессию меньше не становится и даже их количество идет в сторону увеличения.

Популярные профессии

Наибольшим спросом пользовались такие профессии и специальности: социальный работник, охранник, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, повар, кондитер, экстренный медицинский техник, швея, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, сапер (разминирование), электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, водитель автотранспортных средств, тракторист-машинист сельхозпроизводства, психология, медсестринство, медицина, социальная работа. Также обучаются компьютерным и педагогическим наукам. Многие из этих профессий будут очень востребованными во время мирного восстановления Украины.

Как получить ваучер на обучение от центра занятости

Для начала необходимо выбрать учебное заведение и профессию, затем подать заявку в Центр занятости как офлайн, так и онлайн.

Онлайн:



На сайте Государственной службы занятости перейдите к разделу заявок на ваучер, заполните электронную форму , указав персональные данные, контактную информацию, желаемую программу обучения и регион и в каком центре занятости хотите получить ваучер. В течение трех дней работы с вами свяжется карьерный консультант.

Кто может получить ваучер на обучение

Люди, имеющие страховой стаж не менее 15 лет.

Уволенные со службы в правоохранительных органах, при наличии выслуги не менее 10 лет.

Внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста.

Лица, освобожденные из плена.

Люди с инвалидностью и лица, получившие ранения, контузии или увечья в результате боевых действий.

У соискателя на ваучер должно быть профессионально-техническое, предвысшее или высшее образование.

Как сообщили в ведомстве «Новостям Донбасса», ваучеры не могут получить люди, зарегистрированные в центрах занятости как безработные.

Также в Донецком центре занятости уточнили, что на 16.05.2025 услуги получают 6 тысяч человек, из них 5,5 тысячи имеют статус безработного.