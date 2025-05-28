Донецкий центр занятости: переучиваются на кондитеров, психологов, саперов, педагогов

На протяжении 2024 и за неполных 5 месяцев 2025 года ваучеры на обучение получили 1368 человек в Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Донецком областном центре занятости.
Украинцы могут получить ваучеры от государства с возможностью один раз бесплатно или с частичной оплатой обучиться новой профессии. Это дает возможность повысить собственную конкурентность на рынке труда.
В ответ на запрос «Новостей Донбасса» в центре занятости сообщили, что за 2024 год предоставили 848 ваучера. Завершили обучение 565 человек и трудоустроены 543 человека.
С начала 2025 года ваучер получили 520 человек, из них завершили обучение 223 человека и трудоустроены 218 человек. То есть желающих переучиться на новую профессию меньше не становится и даже их количество идет в сторону увеличения.
Наибольшим спросом пользовались такие профессии и специальности: социальный работник, охранник, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, повар, кондитер, экстренный медицинский техник, швея, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, сапер (разминирование), электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, водитель автотранспортных средств, тракторист-машинист сельхозпроизводства, психология, медсестринство, медицина, социальная работа. Также обучаются компьютерным и педагогическим наукам. Многие из этих профессий будут очень востребованными во время мирного восстановления Украины.
Для начала необходимо выбрать учебное заведение и профессию, затем подать заявку в Центр занятости как офлайн, так и онлайн.
Онлайн:
На сайте Государственной службы занятости перейдите к разделу заявок на ваучер, заполните электронную форму , указав персональные данные, контактную информацию, желаемую программу обучения и регион и в каком центре занятости хотите получить ваучер. В течение трех дней работы с вами свяжется карьерный консультант.
Как сообщили в ведомстве «Новостям Донбасса», ваучеры не могут получить люди, зарегистрированные в центрах занятости как безработные.
Также в Донецком центре занятости уточнили, что на 16.05.2025 услуги получают 6 тысяч человек, из них 5,5 тысячи имеют статус безработного.