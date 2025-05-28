В Генштабе ВСУ подтвердили поражение военных заводов в Подмосковье. Что известно

Удары по военным заводам в Подмосковье. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО «Кронштадт» в городе Дубна Московской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В районе предприятия отмечалась интенсивная работа российской ПВО, подтверждено поражение объекта. Это акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА «Орион», «Иноходец», «Молния», «Гром», «Термит», «Гелиос» и «Сириус», наземные комплексы управления.



В этом же городе подразделения СБУ отдельно поразили завод «Радуга». Он производит крылатые ракеты разных классов: «воздух-воздух», «воздух-земля» и «земля-земля». Среди продукции завода ракеты Х-101/555, Х-69 и Х-59МК, которыми Россия терроризирует украинское население и бьет по гражданским объектам в Украине.



Также подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили АО «Ангстрем» в Московской области. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями военно-промышленного комплекса России.



Кроме этого, накануне Силы беспилотных систем атаковали Дмитровский комбинат в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества – компоненты взрывчатки и порохов, добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России.

Напомним, что ночью и утром 28 мая беспилотники атаковали технопарк и завод по производству дронов в Подмосковье