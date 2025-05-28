У работников ТЦК обнаружены «неучтенные» около 37 млн грн — НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции с прошлого года проводит проверки деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Из 23 начатых проверок завершено 18, по результатам которых выяснилось, что 18 работников ТЦК и СП «забыли» указать в декларациях источники доходов на общую сумму 36,8 млн грн.

В частности:

обнаружены признаки недостоверных сведений на более чем 28,5 млн грн;

признаки незаконного обогащения на более чем на 5,6 млн грн;

необоснованных активов на более чем 2,6 млн грн.

Например, начальник Днепропетровского областного ТЦК обогатился на сумму более 8,8 млн грн; у офицера Одесского областного ТЦК обнаружено недостоверных сведений на более 3,8 млн грн., говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

На сегодня завершены проверки деклараций должностных лиц Днепра, Харькова и области, Одесской и Ривненской областей.

По данным Минобороны, в ТЦК работает ориентировочно 36 тыс. человек.