В OTГ «Харьков» опровергли информацию западных СМИ о переброске 50 тысяч российских военных на Харьковское направление

Информация о якобы переброске 50-тысячной группировки российских войск из Курской области на Харьковское направление не соответствует действительности, заявили в ОТГ «Харьков». Иллюстративное фото

Оперативно-тактическая группировка (ОТГ) «Харьков» сегодня сделала официальное заявление, которое опровергает информацию некоторых западных СМИ о якобы переброске 50 тысяч военнослужащих армии РФ на Харьковское направление.

«Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки на украинскую границу с целью наступления на Харьков не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные зарубежные СМИ со ссылкой на «западных аналитиков» сообщили, что армия Российской Федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков.

«С этой целью враг вроде бы перебросил с Курщины на украинскую границу, граничащую с Харьковской областью, 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности», — заявили в ОТГ «Харьков».

Напомним, ранее издание The Military Watch Magazine, а вслед за ним и мейнстримовые западные медиа написали о том, что Россия передислоцировала 50 тысяч военнослужащих из Курской области на Харьковское направление и что возможна попытка наступления.

Позже в этот же день основатель и руководитель расследовательской группы CIT (Conflict Intelligence Team) Руслан Левиев заявил, что к информации о переброске большой группы российских войск и тем более о возможном наступлении РФ на Харьковском направлении следует относиться очень скептически.

«Мы не понимаем, откуда такие заявления и данные берутся. Потому что мы со своей стороны какой-то большой переброски войск не заметили. Возможно, здесь речь идет про те войска, которые являются частью группировки войск "Север", которые участвовали в боях за Курскую область, освобождали ее. И раз они там остались, то вот оно и скопление. Может быть в этом дело», — сказал он.