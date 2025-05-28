Люди на временно оккупированных территориях вынуждены рассчитывать только на себя или волонтерскую помощь. Спасательные службы либо отсутствуют, либо не могут эффективно работать.

На ВОТ россияне не смогли набрать достаточное количество спасателей и вынуждены завозить кадры из России, сообщает Центр национального сопротивления.

Большинство украинских специалистов выехали из оккупации, а среди местных желающих с нужной квалификацией не нашлось.

«Несмотря на годы оккупации, враг так и не удосужился наладить базовые функции жизнедеятельности — и теперь вынужден импортировать кадры из глубинки», — сообщает ЦНС.