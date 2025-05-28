Основатель Тelegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией Илона Маска

Мессенджер Telegram и компания xAI Илона Маска договорились о партнерстве сроком на один год. Об этом сообщил основатель Тelegram Павел Дуров.

Отмечается, что в рамках партнерства в мессенджер будет интегрирован чат-бот Grok, разработанный xAI на основе технологии искусственного интеллекта.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на один год, чтобы предоставить чат-бота Grok от xAI нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через мессенджер.

Чат-бот Grok стал доступен в Telegram в конце марта. Тогда об этом уже объявлял Илон Маск. По его словам, чат-ботом смогут бесплатно пользоваться обладатели премиум-аккаунтов Telegram.