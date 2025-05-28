В Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбул (Турция) рассматривается как возможная площадка для продолжения переговоров между Россией и Украиной.



«Безусловно, конечно», — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.



В Кремле снова раскритиковали сотрудничество Украины с Европейским Союзом.



Песков прокомментировал недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине дальнобойного оружия. По его словам, это «продолжение войны и воспрепятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», а позиция Берлина — «безответственная».



Он добавил, что Мерц «пытается заставить украинцев воевать дальше».



Отдельно Песков подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле ранее уже был достигнут определённый прогресс, в том числе «благодаря личному участию Трампа».



При этом встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но только в случае предварительного согласования конкретных договорённостей на уровне делегаций, отметил представитель Кремля.

Ранее западная пресса сообщила, что следующий раунд российско-украинских переговоров может пройти в июне в Ватикане.

Как сообщалось, по данным западных СМИ, глава Кремля Владимир Путин выдвинул четыре ключевых условия для прекращения войны в Украине.



Россия продолжает работу над проектом меморандума по ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Махачкале 27 мая.