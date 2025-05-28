Среди спасенных — дети экс-пленных: Ермак сообщил о новой операции по возвращению из оккупации

Украине удалось вернуть ещё 11 детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



«Среди них — девочка, чья мама, военнослужащая и защитница полка „Азов“, более трёх лет провела в российском плену; парень, который после лет разлуки наконец увидел папу-военного и старшего брата, недавно освобождённого из плена; а также парень-сирота, которого сначала похитили из школы, пытали в подвале, а за неделю до совершеннолетия пытались мобилизовать», — рассказал Ермак.



Он подчеркнул, что сегодня все дети находятся в безопасности и смогли обнять своих родных.



Ермак выразил благодарность команде Save Ukraine и международным партнёрам, которые помогли провести эту спасательную операцию. Детей возвращают рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.



22 мая с временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще 9 украинских детей.

В начале мая с территории, временно контролируемой Россией, удалось вернуть ещё шестерых украинских детей. В конце марта пятеро украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями.



В начале мая Украине удалось вернуть домой девять детей с временно оккупированных территорий.