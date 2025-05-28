На подконтрольной территории Донетчины остаются более 20 тысяч детей

Около 277 тысяч человек продолжают проживать на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Среди них — 20 953 ребёнка. Об этом сообщили на традиционном брифинге Донецкой ОВА с участием представителей департамента по вопросам гражданской защиты, службы по делам детей и департамента соцзащиты.



На территории 17 громад, признанных зоной активных боевых действий, остаются около 26 тысяч жителей, среди них — 175 детей.



За последнюю неделю было эвакуировано или выехали самостоятельно более 900 жителей области.



Наиболее сложной остаётся ситуация в Лиманской громаде, где в зоне активных боёв продолжают находиться 169 детей. В Торецкой громаде — 5 детей, в Комарской — 1 ребёнок.



В населённых пунктах, где действует обязательная эвакуация семей с детьми, остаются 300 несовершеннолетних. В частности, в посёлке Новосёловка Лиманской громады — 6 детей, в селе Матяшево Криворожской громады — 1 ребёнок, в Добропольской громаде — 92 ребёнка, в Дружковской — 201 ребёнок.



За прошедшую неделю удалось эвакуировать 74 ребёнка из населённых пунктов, где действует обязательная эвакуация: из Шаховской громады — 20 детей, из Добропольской — 6, из Дружковской — 48.



Продолжается бесплатное расселение эвакуированных в более безопасных регионах. За неделю расселены 36 человек, включая 13 детей, в Днепропетровской, Полтавской, Львовской областях и в шелтере организации «Save Ukraine».



По словам Дмитрия Петлина, начальника отдела по предоставлению соцуслуг, всех, кто обращается за помощью, бесплатно доставляют в транзитный пункт в Павлограде, а затем — в места временного проживания. Ближайший рейс направится в Кировоградскую, Полтавскую и Черновицкую области.



С начала года бесплатно расселены 742 человека, включая 123 ребёнка и 167 маломобильных.



В транзитный пункт в Павлограде ежедневно обращаются от 50 до 100 человек. Некоторые из них выезжают самостоятельно, но здесь могут получить гуманитарную помощь и оформить выплаты от международных организаций. Сейчас в пункте находятся 10 человек без документов — их восстановлением занимается БФ «Восток SOS». После оформления людей направят в места временного проживания.