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На подконтрольной территории Донетчины остаются более 20 тысяч детей

28 мая 2025, 17:20

На подконтрольной территории Донетчины остаются более 20 тысяч детей

На подконтрольной территории Донетчины остаются более 20 тысяч детей

Около 277 тысяч человек продолжают проживать на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Среди них — 20 953 ребёнка. Об этом сообщили на традиционном брифинге Донецкой ОВА с участием представителей департамента по вопросам гражданской защиты, службы по делам детей и департамента соцзащиты.

На территории 17 громад, признанных зоной активных боевых действий, остаются около 26 тысяч жителей, среди них — 175 детей.

За последнюю неделю было эвакуировано или выехали самостоятельно более 900 жителей области.

Наиболее сложной остаётся ситуация в Лиманской громаде, где в зоне активных боёв продолжают находиться 169 детей. В Торецкой громаде — 5 детей, в Комарской — 1 ребёнок.

В населённых пунктах, где действует обязательная эвакуация семей с детьми, остаются 300 несовершеннолетних. В частности, в посёлке Новосёловка Лиманской громады — 6 детей, в селе Матяшево Криворожской громады — 1 ребёнок, в Добропольской громаде — 92 ребёнка, в Дружковской — 201 ребёнок.

За прошедшую неделю удалось эвакуировать 74 ребёнка из населённых пунктов, где действует обязательная эвакуация: из Шаховской громады — 20 детей, из Добропольской — 6, из Дружковской — 48.

Продолжается бесплатное расселение эвакуированных в более безопасных регионах. За неделю расселены 36 человек, включая 13 детей, в Днепропетровской, Полтавской, Львовской областях и в шелтере организации «Save Ukraine».

По словам Дмитрия Петлина, начальника отдела по предоставлению соцуслуг, всех, кто обращается за помощью, бесплатно доставляют в транзитный пункт в Павлограде, а затем — в места временного проживания. Ближайший рейс направится в Кировоградскую, Полтавскую и Черновицкую области.

С начала года бесплатно расселены 742 человека, включая 123 ребёнка и 167 маломобильных.

В транзитный пункт в Павлограде ежедневно обращаются от 50 до 100 человек. Некоторые из них выезжают самостоятельно, но здесь могут получить гуманитарную помощь и оформить выплаты от международных организаций. Сейчас в пункте находятся 10 человек без документов — их восстановлением занимается БФ «Восток SOS». После оформления людей направят в места временного проживания.

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