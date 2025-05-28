5 млрд евро от Германии пойдут на развитие оборонных мощностей Украины

Министр обороны Германии Писториус и министр обороны Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства и поставок украинского дальнобойного оружия.

Основная часть выделенных денег будет направлена ​​на развитие оборонных мощностей Украины, производство и ремонт вооружений, а также на развитие военно-промышленного партнерства между Украиной и Германией: