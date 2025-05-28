5 млрд евро от Германии пойдут на развитие оборонных мощностей Украины

Министр обороны Германии Писториус и министр обороны Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства и поставок украинского дальнобойного оружия.
Основная часть выделенных денег будет направлена на развитие оборонных мощностей Украины, производство и ремонт вооружений, а также на развитие военно-промышленного партнерства между Украиной и Германией:
- финансирование производства дальнобойного оружия в Украине;
- снабжение дополнительных боеприпасов в том числе и для ПВО;
- предоставление наземных видов вооружений и стрелкового оружия;
- финансирование ремонтных мощностей в Украине и создание совместного (украинско-немецкого) предприятия для этих целей;
- финансирование «значительной доли» спутниковой связи Starlink и системы военной
- командной связи;
- закупку медицинского оборудования для ВСУ.