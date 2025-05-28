Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили российского военнослужащего, находящегося в плену у Сил обороны, в совершении военных преступлений против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«По материалам СБУ, 9 января этого года он вместе с другими соратниками расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боёв на Курском направлении», — говорится в сообщении.



Через два дня после убийства украинские военные Сил специальных операций атаковали диверсионно-разведывательную группу оккупантов. В результате боестолкновения подразделение армии РФ было частично уничтожено, а подозреваемый в военном преступлении взят в плен.



Как установило следствие, задержанный — стрелок 40-й отдельной бригады морской пехоты вооружённых сил РФ. Во время допросов он пытался скрыть факт участия в преступлении, однако СБУ удалось собрать достаточные доказательства его вины.



«Выяснено, что оба украинских военных попали в плен после огневого контакта с российской ДРГ. Временно захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте», — отметили в СБУ.

Военному РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины — речь идёт о нарушении международного гуманитарного права, сопряжённом с умышленным убийством, совершённым группой лиц.



Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины зафиксировали свыше 150 случаев казней украинских военнопленных, совершённых российскими военными.