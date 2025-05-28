Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российский военный расстрелял пленных бойцов ВСУ, а затем сам попал в плен — СБУ

28 мая 2025, 18:35

Российский военный расстрелял пленных бойцов ВСУ, а затем сам попал в плен — СБУ

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили российского военнослужащего, находящегося в плену у Сил обороны, в совершении военных преступлений против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По материалам СБУ, 9 января этого года он вместе с другими соратниками расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боёв на Курском направлении», — говорится в сообщении.

Через два дня после убийства украинские военные Сил специальных операций атаковали диверсионно-разведывательную группу оккупантов. В результате боестолкновения подразделение армии РФ было частично уничтожено, а подозреваемый в военном преступлении взят в плен.

Как установило следствие, задержанный — стрелок 40-й отдельной бригады морской пехоты вооружённых сил РФ. Во время допросов он пытался скрыть факт участия в преступлении, однако СБУ удалось собрать достаточные доказательства его вины.

«Выяснено, что оба украинских военных попали в плен после огневого контакта с российской ДРГ. Временно захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте», — отметили в СБУ.

Военному РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины — речь идёт о нарушении международного гуманитарного права, сопряжённом с умышленным убийством, совершённым группой лиц.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины зафиксировали свыше 150 случаев казней украинских военнопленных, совершённых российскими военными. 

ТЕГИ

Прочее
расстрел военнопленных Военные преступления РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
18:03
Запорожскую АЭС Россия хочет подключить к своей энергосистеме — NYT
16:57
«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован
16:28
Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА
11:21
РФ внедряет в школах на ВОТ учебники по дронам
23:01
В захваченном Мариуполе распиливают на металлолом машиностроительного гиганта «Азовмаш»: в горсовете рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Украине разрешили дальнобойные удары. Трамп пригрозил санкциями Путину
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
17:47
ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
13:29
Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области
22:27
Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
18:04
Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
13:08
Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок
23:22
Главное за день: Начался обмен пленными. Оккупанты ограничили права херсонцев на имущество
все новости
21:31
Умер народный депутат Украины Сергей Швец
21:11
В Беларуси заговорили о вероятности размещения на своей территории «Орешника»
19:39
Москва хочет встречи с Киевом в Стамбуле — Лавров назвал дату
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
18:59
Контрасты: несмотря на обстрелы, в Славянске открылся неофициальный купальный сезон
18:35
Российский военный расстрелял пленных бойцов ВСУ, а затем сам попал в плен — СБУ
18:00
На Донетчине будут судить организаторов межрегионального наркотрафика метадона
17:58
5 млрд евро от Германии пойдут на развитие оборонных мощностей Украины
17:20
На подконтрольной территории Донетчины остаются более 20 тысяч детей
17:15
В Харькове переселенцев из Луганщины проконсультирует специалист ПФУ
17:02
Армия РФ ракетами «Смерч» третий раз за день ударила по Константиновке: в городе разрушены дома
16:55
Среди спасенных — дети экс-пленных: Ермак сообщил о новой операции по возвращению из оккупации
16:53
Основатель Тelegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией Илона Маска
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
16:00
В Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул
15:59
В OTГ «Харьков» опровергли информацию западных СМИ о переброске 50 тысяч российских военных на Харьковское направление
15:33
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение военных заводов в Подмосковье. Что известно
15:31
У работников ТЦК обнаружены «неучтенные» около 37 млн грн — НАПК
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:05
Донецкий центр занятости: переучиваются на кондитеров, психологов, саперов, педагогов
все новости
ВИДЕО
Основатель Тelegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией Илона Маска Основатель Тelegram Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией Илона Маска
28 мая, 16:53
Последствия атаки на технопарк «Элма» в Подмосковье. Фото: ASTRA Беспилотники атаковали технопарк и завод по производству дронов в Подмосковье
28 мая, 10:18
Ударные беспилотники ночью атаковали Славянск. Иллюстративное фото Ночью Славянск атаковали ударные дроны: поврежден педагогический лицей — ГВА
28 мая, 09:44
Константиновка попала под российский обстрел в ночь на 28 мая. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram Ночью россияне обстреляли Константиновку: местные сообщают о пожаре и разрушениях
28 мая, 09:10
Прощание с погибшим на фронте полицейским Александром Батуриным в Краматорске. Фото: Национальная полиция На Донетчине попрощались с погибшим на фронте полицейским Александром Батуриным: большую часть жизни он прожил в Бахмуте
27 мая, 20:50
Удар по скоплению оккупантов. Фото: кадр из видео ВСУ накрыли кассетным ударом оккупантов в глубоком тылу
27 мая, 13:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор