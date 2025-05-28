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В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора

28 мая 2025, 19:30

В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора

В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора

На Левобережье Мариуполя оккупационные власти города стерли с лица земли участок массового захоронения времён вторжения, а также могилу советского солдата Второй мировой. Об этом сообщил бывший советник мэра города Пётр Андрющенко.

Речь идет о месте по координатам 47.097203, 37.625677 — у спуска к морю. Там были похоронены мариупольцы, погибшие во время боёв за город, а также находилась ухоженная могила местного воина Красной армии, погибшего в годы Второй мировой. Россияне превратили эту территорию в строительную свалку.

По словам Андрющенко, «эксгумация, о которой так ярко отчитывался гауляйтер Мариуполя, не проводилась. Это ещё одна потерянная память Мариуполя о мариупольцах».

Ранее сообщалось, что 21 мая исполнилось ровно 3 года со дня полной оккупации Мариуполя войсками РФ.

Около 10 тысяч частных домов планируют снести в захваченном Мариуполе оккупационные власти.

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