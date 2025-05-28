Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назначил дату и место второго раунда переговоров, пишут росСМИ.

Он заявил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 2 июня. На встрече стороны должны представить друг другу свое видение надежного мира.

Как сообщается, российское представительство готово представить украинской стороне свою версию меморандума с позицией Москвы по урегулированию военного конфликта.

Лавров отметил, что встреча пройдет именно в Стамбуле, а не в Ватикане, и что представительство России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готово к переговорам.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул.